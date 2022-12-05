Может ли Кремль ликвидировать Лукашенко — отвечает минский политолог 5 декабря, 14:24 Александр Лукашенко на похоронах министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея (Фото:Служба предпринимателя Республики Беларусь Белоруссии/Гандут via REUTERS)

Минский политолог Артем Шрайбман в интервью Радио НВ ответил на вопрос, может ли Кремль ликвидировать белорусского диктатора Александра Лукашенко.

«Если Кремль будет иметь политический интерес устранить Лукашенко на каком-то этапе развития их отношений, я не думаю, что что-то будет их серьезно сдерживать. Кроме возможно, физической сложности этой задачи», — сказал Шрайбман Радио НВ.

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Он пояснил, что Лукашенко — один из лидеров стран, которых охраняют больше всего.

«И если не в Сочи ему Новичок подсыпать на встрече, то чисто физически внутри Беларуси это делать ресурсозатратно, скажем так. Вам придется как-то договариваться с силовиками, что не просто в условиях взаимного контроля друг над другом; или действительно очень серьезным контингентом устраивать чрезвычайное положение в Минске. Поэтому это может быть технически сложной задачей», — рассказал политолог.

Шрайбман отметил, что для Кремля ничего принципиально невозможного в ликвидации Лукашенко нет, но сейчас он не видит оснований для такой ликвидации.

«У нас нет никакого признака того, что Кремль чем-то недоволен в поведении Лукашенко. Есть много гипотез и иллюзий на тему того, что они требуют от Лукашенко вступить в войну своей армией. Но у нас нет ни одного доказательства этому», — сказал политолог, отметив, что Россия уже несколько месяцев идет на экономические уступки Беларуси.

Ранее военный журналист Андрей Цаплиенко в эфире Радио НВ высказывал мнение, что смерть Макея — это сигнал, который Россия послала Лукашенко.