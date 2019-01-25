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Убийство Хашукджи: в ООН инициировали расследование

Вчера, 17:18
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ЕРА

Джамаль Хашукджи исчез 2 октября 2018 года

ООН начала собственное расследование по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает Independent.

Специальный докладчик ООН внесудебным казням Аньес Калламар уехал в Стамбул, где приступит к расследованию.

Делом также будут заниматься британский адвокат Хелена Кеннеди и португальский специалист по судебно-медицинской экспертизе Дуарти Нуну Виейра.

Участники расследования изучат предпринятые Турцией и Саудовской Аравией шаги для выявления истины в деле об убийстве журналиста в здании генкоснульства Саудовской Аравии.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября 2018 года после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

Теги:   ООН Журналист Саудовская Аравия

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