Нелюди. Мировая пресса пишет о страшных преступлениях российских военных в пригороде Киева — обзор НВ 4 апреля, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Тела жертв российских оккупантов в городе Буча, Киевская область (Фото:Zohra Bensemra / REUTERS)

Иностранные журналисты побывали в освобожденной от оккупантов Буче, где своими глазами увидели последствия зверств российских военных и пообщались со свидетелями расстрелов. НВ публикует обзор западной прессы.



«Неопознанные тела в братских могилах, несобранные тела на улицах, тела повсюду в разрушенном пригороде Киева, откуда на прошлой неделе отступили российские войска», — начинают репортаж из Бучи журналисты французского информационного агентства AFP . Они описывают, как вдоль узкой серой дороги мимо разрушенных домов движется белый фургон. В нем четверо мужчин, которые собирают тела погибших. Некоторые лежат у своих велосипедов, другие — у сожженных машин с многочисленными отверстиями от пуль; все в гражданской одежде.

Видео дня

Один из мужчин в машине — 27-летний Виталий Шрека — пытается развязать ленту из белой ткани, которой связаны за спиной руки погибшего мужчины. Его голова в капюшоне лежит в засохшей луже крови. На руке другого мертвеца сине-желтая повязка. Возле еще одного погибшего лежит его последняя покупка — рассыпанный по земле картофель.

У каждого покойника Шрека с коллегами ищут документы, затем заворачивают тела в мешки и кладут в фургон. «Это необходимо сделать», — говорит о своей работе 44-летний Владислав Минченко.

В белом фургоне уже лежит десять тел, однако впереди мужчин ждет еще много работы.

В своем материале В пригороде Киева «они расстреливали всех, кого видели», американская газета The New York Times возвращается к первым дням войны. Тогда в Бучу въехала российская колонна, и 56-летняя Татьяна Помазанко вышла к воротам, думая, что это ВСУ. Оккупанты открыли огонь, и женщина от полученных ранений скончалась на месте. Впоследствии ее 76-летняя мать как смогла похоронила тело дочери, накрыв его пластиком и досками.

«Я похоронила ее ночью», — рассказала она.

Убийство Помазанко стало одним из многих, о которых мир узнал после недель напряженных боев в пригороде Киева, когда местность покинули российские войска. «В воскресенье украинцы еще находили погибших во дворах и на дорогах, раскрывая все больше доказательств того, что мирных жителей убивали намеренно и без разбора», — пишет издание.

Начальник ритуальной службы Бучанской общины Сергей Капличный покинул город 10 марта. За предшествующие тому две недели боев он похоронил на местном кладбище 57 человек, из которых только 15 умерли естественной смертью. Другие — от ранений огнестрельным оружием и шрапнелью. Когда город был освобожден от российских оккупантов, Капличный вернулся и уже в первый день вместе с помощниками забрал с улиц Бучи более 30 тел. Почти половина из них — мужчины со связанными руками, расстрелянные в упор. Вероятно, они были заложниками россиян, которых те убили, отступая, предполагает служащий.

Журналисты The New York Times пообщались и с другими жителями Бучи, которые рассказали им о зверствах армии агрессора. Так, 45-летний скульптор Виталий Синадин описал два дня, которые провел привязанным к металлической трубе в штабе оккупантов. «Они меня избивали и спрашивали, где украинские солдаты и кто в городе состоит в силах территориальной обороны», — вспоминает Синадин, демонстрируя журналистам большие синяки на бедрах и спине.

Со свидетелями трагедии побеседовали также репортеры американского журнала The Time . «Он поднял руки вверх, и они его застрелили», — описал репортерам увиденное один из жителей Бучи.

На улицах населенного пункта журналисты увидели то, что Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины, назвал «картиной из фильмов ужасов»: тела со связанными руками и явными признаками пыток. По словам Арестовича, российские нелюди насиловали некоторых женщин перед тем, как их убить, а затем сжигали их тела.

В селе Мотыжин Киевской области была убита вся семья сельской старосты: ее саму, мужа и сына застрелили в упор. Тела погибших были найдены в яме в сосновом лесу за домами, в которых базировались оккупанты. Руки мужчины были связаны за спиной, а на глазах была повязка.

Всего, по данным украинских властей, в селах и городках вокруг Киева, освобожденных от оккупантов, нашли тела 410 гражданских.

Кадры из киевского пригорода побудили европейских чиновников решительно осудить зверства российских военных и призвать к более жестким санкциям против Москвы, пишет The Time.

«Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Тем временем в России снимки и видеозаписи с погибшими назвали «постановкой киевского режима для западных СМИ».

Кадры из Бучи попали на обложки многих британских изданий, а британская газета The Guardian собрала их в единый обзор. «Сегодня на первых страницах доминирует отвращение к зверствам, совершенным российскими войсками в украинском городе Буча, — пишет издание. — Тем временем политики во всем мире один за другим осуждают массовое убийство сотен мирных жителей».

Так, обложка таблоида Daily Mirror напечатала заголовок Геноцид. Последние зверства Путина. На первой странице газеты The Times фотографию из Бучи сопровождает описание: «Мирные жители застрелены на улицах», а в посвященном трагедии материале глава британской разведки Ричард Мур называет характер убийств мирных украинцев «шокирующим и ужасающим». The Guardian вышла с обложкой Ужас в Буче: Россию обвиняют в пытках и расправе над мирным населением.

Британская ежедневная газета The Daily Mail сравнивает события в Киевской области со «зверствами нацистов и Большим террором Сталина». А самая тиражируемая в Соединенном Королевстве газета Metro вынесла на обложку цитату украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы: «Хуже, чем ИГИЛ».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.