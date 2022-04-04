После военных преступлений РФ в в Буче. Франция и Германия вышлют десятки российских дипломатов — СМИ 4 апреля, 20:57 Цей матеріал також доступний українською Анналена Бербок заявила, что фото из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости российского режима (Фото:Hannibal Hanschke/Pool via REUTERS)

Франция и Германия высылают российских дипломатов после появления новых доказательств военных преступлений России в Украине.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Как сообщает пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что страна вышлет «значительное количество» сотрудников российского посольства. Она подчеркнула, что представители страны-агрессора «каждый день работают против нашей свободы и против сплоченности нашего общества здесь, в Германии», а их работа «представляет угрозу для тех, кто ищет убежища» на территории страны.



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Фото из Бучи Киевской области свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и тех, кто слушает их пропаганду, добавила Бербок и предупредила, что подобные картины могут появиться в других местах, временно захваченных российскими оккупантами.



По информации Süddeutsche Zeitung, из Германии вышлют 40 российских дипломатов, которые были связаны со спецслужбами страны-агрессора.



В МИД Франции также заявили, что 4 апреля решили выслать «многих» российских дипломатов, деятельность которых- «противоречит интересам безопасности Франции». По данным BFMTV, речь идет о выдворении около 30 россиян с дипломатическим статусом.

Ранее 4 апреля о высылке российского посла объявила Литва. В Латвии тоже сообщили, что собираются понизить дипломатические отношения со страной-агрессором.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.



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