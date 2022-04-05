«Вернутся на Донбасс». Убийцы из Бучи перегруппируются и начнут наступление на Востоке — интервью с Рахманиным 5 апреля, 17:51 Цей матеріал також доступний українською Разбитая военная техника РФ в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

О планах российских войск после ухода из окрестностей Киева и планах наступления на Донбасс и Харьков в эфире Радио НВ рассказал Сергей Рахманин, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

— Эта история с изгнанием оккупантов из Киевской и Черниговской областей и по сути прямые заявления официальных лиц Украины о том, что в ближайшее время основные военные действия будут проходить именно на Юге и Востоке. Во-первых, почему российские захватчики наконец-то вышли из двух областей и почему наши официальные лица так уверенно говорят о Юге и Востоке?

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— У наших военных была информация о том, что россияне будут выводить свои БТГры из Киевской и Черниговской областей. Более того, они частично снимают и с сумского направления. Не так активно, и не так массово, как на Черниговщине и Киевщине, но там тоже происходят подобные процессы. Наша разведка получила эту информацию еще перед тем, как это начало происходить. Более того, когда представители российской делегации на переговорах заявили о том, что будет именно так, и они подавали это якобы как жест доброй воли с их стороны, для дальнейших успешных переговоров, они готовы снизить интенсивность боев на Киевщине и Черниговщине. Это не был жест доброй воли, они просто констатировали факт, они знали, что происходит. Это военные уже делали, они уже готовились к выходу. Зачем это делается? Россияне с удивлением для себя еще где-то на третьей-четвертой неделях войны поняли, что им не хватает сил, потенциала, не хватает умения, будем называть вещи своими именами, одновременно атаковать в разных направлениях. Поэтому они сосредоточились на том направлении, которое для них является важным.

Почему важен Восток и Юг? Во-первых, они поняли, что цель их так называемой «специальной операции», которую они ставили, заключалась в том, чтобы захватить, оккупировать и контролировать всю территорию Украины, она у них не реализовалась. Следовательно, они должны сохранить лицо, то есть хотя бы что-то показать, если придется эту так называемую «спецоперацию» прекращать на основании какого-то мирного соглашения или перемирия, они должны что-то показать. И тогда как раз история об «освобождении», как они говорят, Донбасса им очень нужна, потому что тогда они могут… Вы же помните, что предшествовало российскому вторжению так называемое «признание ЛНР и ДНР»… И теперь они могут говорить, что это было ключевой целью и они достигли своей цели. Поэтому для них очень важно захватить эти территории, это первый момент.

Второй момент: им необходимы боевые действия на Донбассе для того, чтобы выполнить одну из ключевых задач, которую они изначально поставили, — это полное окружение и уничтожение украинской группировки в так называемой зоне ООС (Операции объединенных сил), то есть на территории Донецкой и Луганской областей. К моменту вторжения там была дислоцирована значительная часть наших наиболее боеспособных бригад и большая часть вооружений. Поэтому они считают, что если им удастся выполнить эту поставленную цель, уничтожить группировку ООС, окружить и уничтожить, это существенно ослабит способности украинских Вооруженных сил, это вторая цель.

Третья: Донбасс им необходим еще и для того, чтобы окончательно выполнить задачу по захвату Мариуполя, который они не могут взять уже четыре недели, потому что Мариуполь — это для них очень важный город, потому что это порт, потому что это ключевая точка пробивания так называемого сухопутного коридора из Крыма. Это история, которая им нужна для того, чтобы достичь своей цели. А бои в Мариуполе очень сложные, потому что это бои в условиях достаточно обильной застройки, это всегда очень сложные бои. Для того чтобы продвигаться в таких условиях, нужно иметь ощутимое преимущество, поэтому они хотят сосредоточить максимально большое количество войск именно там. Они планируют, насколько я знаю, возобновление активных боевых действий, начиная примерно завтра-послезавтра. У них ротация постепенно завершается, то есть пока они способны доукомплектовать те БТГры, которые понесли существенные потери. Для этого они снимают своих военнослужащих из военных баз в Гюмри, из Таджикистана, доставляют контингент из Сирии, из Южной Осетии и Абхазии. У них проходит постепенно мобилизация резервистов, они используют так называемую свою систему Барс, это их аналог нашего Оперативного резерва-1, то есть люди, которые согласились подписать контракты резервистов и их могут без объявления мобилизации вызвать в воинские части для пополнения. Частично восстанавливают мобилизацию офицеров запаса и постепенно начинают, пока еще в небольших объемах, также происходит заключение контрактов с добровольцами, то есть мобилизация, там есть соответствующий ресурс. Пока они на эту вторую ротацию людей набрали, и им крайне важно, как они считают, до конца апреля завершить эту операцию для того, чтобы выйти на административные границы и возобновить наступления на других направлениях. Что подразумевается под другими направлениями? Это Харьков, Запорожье, Одесса, Николаев. Это у них тоже в планах, эти планы никуда не исчезают. То есть они фактически сейчас, не получив возможности захвата целой Украины, пытаются реализовать проект «Новороссия» только в варианте 2.0, т. е. «отрезать» Юго-восток от остальной Украины. Они хотят по максимуму выполнить эти задачи до 9 мая, чтобы 9 мая отчитываться о «героических успехах» и возможности навязывать Украине свои условия на очередном раунде переговоров, которые как раз в это время примерно и будет проходить. Приблизительно схематично это выглядит так.

— То есть они сейчас хотят захватить Луганскую, Донецкую области…

— Что они сейчас будут делать? Во-первых, усилят штурм Мариуполя, хотя там он и так достаточно жесток. Второе: они выбирают ресурсы для того, чтобы из направления Балаклея — Изюм ударить на направление Краматорск — Славянск, для того чтобы попытаться охватить, окружить нашу группировку на Донбассе, не дать возможности маневрировать, не дать возможности в случае необходимости частей нашей группировки выбиться из территории Донбасса. Они, судя по всему, будут наносить дополнительные удары в направлении Запорожья и, возможно, на Кривой Рог, не столько для того, чтобы сейчас их захватывать, сколько, скорее всего, для того, чтобы сковать часть наших Вооруженных сил, которые там находятся, и лишить возможности группировки ООС предоставлять резервы, ресурсы материальные и человеческие. Вот примерно так.

— Я как раз хотел вас спросить о Харькове, потому что Минобороны очень прямым текстом говорит, что Харьков россияне хотят захватить.

— Харьков у них остается в перечне приоритетов, но сейчас он не является главным приоритетом. Потому что в Харьков, как вы помните, они даже зашли туда частично, но их оттуда выбили. Харьков достаточно неплохо укрепился, а, кстати, воякам 58-й владикавказской армии и его командующему наваляли там предостаточно, у которого, кстати, родной брат служит в Вооруженных силах, чтобы вы понимали, такие причуды судьбы. Насколько мне известно, он был отстранен от должности, ему даже пытались, не знаю, инкриминируют или нет, но собирались предъявить обвинения в государственной измене, потому что части 58-й армии были сильно разбиты под Харьковом. Сейчас у них нет прежней мощи и способности блокировать и атаковать Харьков, поэтому там будут позиционные бои. Харьков у них есть в приоритетах, но не в главных, главное для них сейчас это ООС и в первую очередь — Мариуполь.

— А Херсонская область?

— Херсонская область и часть захваченной Запорожской области — это те регионы, где они пытаются пустить корни. Они почему-то там надеялись укрепиться. Я так понимаю, дело в том, что люди, которые им советовали, выступали (это касается разведки, контрразведки и советников, преимущественно политических, это наши бывшие граждане, политические мигранты); они почему-то считали, что там будет примерно так, как в 2014 году, что там будет хлеб-соль, ковровые дорожки, что там можно будет договориться. Что там будет если не коллаборация, то, по крайней мере, не сопротивление, максимально лояльное отношение. И когда они с удивлением для себя выяснили, что этого всего не произошло, там происходит достаточно активный протест, они решили менять тактику. Фактически они сейчас вводят достаточно активный оккупационный режим. Что это значит? Комендантский час, патрулирование улиц, уголовные дела за сопротивление оккупационным властям, запрет на проведение массовых акций. Но для всего этого им требуются дополнительные силы. Это одна из причин, почему казалось маловероятным широкомасштабное вторжение. Сил и средств для вторжения хватало в принципе. Не хватало ресурсов. Как мы видели, уже в конце первой недели они испытывали дефицит этих ресурсов, а главное, не хватало сил и средств для контроля тех территорий, которые они собирались захватывать. Для того чтобы контролировать город, им нужно будет патрулировать улицы, устанавливать блокпосты, там люди должны дежурить, охранять критические объекты (железную дорогу, автодороги, свои воинские части). Им необходимы комендатуры, свои отделы ФСБ за рубежом, оперы, контрразведчики, судьи, прокуроры; полиция, Росгвардия. То есть все это требует огромного количества человеческих ресурсов, и они постепенно сейчас сколачивают эти бригады, которые будут работать, условно говоря, в Херсоне, Бердянске, Скадовске, Геническе. Все это сейчас они готовят, это те области, в которых они пытаются пустить эти оккупационные корни. Они какое-то время считали, что этого всего не нужно будет делать, местное население и предатели это все сделают за них. Достаточного количества полицейских они не нашли, и сейчас будут делать это гораздо жестче, но на это понадобятся время и дополнительные ресурсы, что они сейчас и делают.

— Хочется о переговорах с вами поговорить, если можно. Я понимаю, что многие детали мы не можем обсуждать, но все же, где наши переговорщики уже публично засветились и сказали, хочется это обсудить. В первую очередь сами переговорщики мне интересны: мы увидели в Стамбуле Абрамовича, и, возможно, вы знаете, какова реальная его роль?

— Что касается Абрамовича: то, что писали об этом в СМИ, оно в принципе подтверждается. Скажем так, люди, которые официально уполномочены вести переговоры с российской стороны, это люди, мягко говоря, не влиятельные, это люди, просто выполняющие директивы, которые им выдают перед началом переговоров, это просто передатчики, будем называть это так. Поэтому, условно говоря, причем, я думаю, обеим сторонам в определенной степени, нужен был человек, который мог бы передавать информацию непосредственно Путину, причем который бы мог позволить себе называть вещи своими именами. И Абрамович на эту роль подходил лучше всего потому, что он достаточно близок к Путину, во-первых. А во-вторых, в отличие от абсолютного большинства российских олигархов он стал олигархом еще до того, как Путин стал президентом. То есть он был миллиардером еще тогда, когда о Путине никто ничего не слышал. Все эти Ротенберги, Тимченко и другое «лакомство» стали богачами благодаря близости к Путину. А Абрамович был Абрамовичем, еще при Ельцине. Поэтому это человек, имеющий определенный вес, потому что понятно, что он зависим от Путина, но все равно он, насколько я понимаю, насколько мне рассказывали, это как раз тот человек, который может себе позволить передавать информацию напрямую, не камуфлируя и не подрисовывая вещи. Потому что в авторитарном государстве, каким, безусловно, является Россия, все пытаются рассказать царю то, что он хочет услышать. Я так понимаю, что Абрамович — один из немногих, кто может позволить себе «роскошь» этого не делать, по крайней мере, делать не всегда, поэтому он был выгоден обеим сторонам.

Почему ему это требовалось? Потому что он недоволен санкциями, разумеется, и его условием фактически было то, насколько я понимаю, это предположение, но я понимаю, что это предположение небезосновательно; что он готов выполнять такую своеобразную роль, не знаю, как называть, почтальона, доверенного передатчика при условии, если он получит от этого некий бенефит, какую-то выгоду. И эта выгода была как раз в том, чтобы он не попал в эти лапы санкций, что и было сделано. Поэтому он — человек, который передает информацию напрямую, может передавать информацию напрямую от Путина украинской стороне и от украинской стороны Путину для того, чтобы можно было навести определенную резкость на этих переговорах. Потому что все эти Мединские и другие — это просто…

— Да, понимаю, стыдно даже говорить.

— Это пустышки, которые не влияют на принятие решений, это просто такие, знаете…

— А с кем общается Абрамович у нас, с Ермаком или Зеленским?

— Я не знаю этого точно, и даже если бы знал, вряд ли бы об этом говорил. Но честно скажу, что я даже не знаю. Я знаю, что у него есть канал связи, позволяющий ему напрямую доносить информацию до президента. Значит ли это, что он общается с ним напрямую, — я этого не знаю. Но мне известно, по крайней мере есть основания полагать, что информацию, которую получает Абрамович, у него есть возможность передавать президенту Украины. То есть у президента больше, чем мы с вами, представления о том, как реагирует Путин, что у него в голове и насколько там возможны хотя бы условные какие-то точки соприкосновения, компромисса.

— Хочу спросить вас о Чалом. Очень многие негативно отреагировали на то, что Чалый — переговорщик, потому что он всегда выступал за внеблоковый статус. Итак, Чалый в этих переговорах, что это значит, какова его роль?

— Именно потому, что внеблоковый статус как возможность рассматривается, именно поэтому и нужен был человек, который бы воспринимался той стороной. Для того чтобы переговоры продолжались, россияне, полагающие, что мы затягиваем время, должны были убедиться в твердости и решительности намерений украинской стороны. И если к этому процессу привлекается человек, который никогда не скрывал, что он был противником НАТО и был сторонником внеблокового статуса, это должно было бы убедить в том, что это серьезно, и мы готовы по крайней мере это обсуждать. Понятное дело, если бы там был Огрызко, я, конечно, фантазирую…

— Условный…

— Да, тогда вряд ли можно было бы говорить о серьезности обсуждения вообще. Это во-первых. Во-вторых, Чалый, как бы к нему не относились, — это карьерный дипломат со стажем, с опытом и, к слову, с достаточно неплохими контактами как в западных кругах, так и в российских, в частности в дипломатических. Считается, что его опыт, его профессионализм могут послужить во время проведения переговоров. Еще раз повторю, как бы не относились к Чалому, это профессиональный и достаточно опытный дипломат со стажем, опытом и с определенным авторитетом. Да, его взгляды, условно говоря, политические, не всем нравятся, и каждый, кто его критикует, имеет на это право. Но, возможно, было принято решение, что в подобной ситуации, для такой роли он подходит как нельзя лучше.

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