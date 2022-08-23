«Пытаемся убить их больше». МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за заявления о россиянах 23 августа, 13:21 Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский (Фото:Посольство Украины в Казахстане/Facebook)

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Украины Петра Врублевского. Ему выразили протест из-за его высказываний по поводу россиян в одном из интервью.

Соответствующий ответ опубликовала пресс-служба ведомства Казахстана.

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить ущерб дружеским отношениям между государствами», — говорится в публикации.

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Поводом к вызову посла стало его интервью от 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.

В нем Врублевский сказал: «Пытаемся убить их больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

Сейчас на YouTube-канале Кузаирова есть интервью с послом, но этих слов в нем нет.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату дать юридическую оценку заявлениям об убийстве россиян.

Следователи проверят слова Врублевского в рамках уже возбужденных уголовных дел.

«Последствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих вооруженных сил России», — говорится в сообщении СкРФ.

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