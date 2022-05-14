В оккупированный Крым свозят тела российских военных с острова Змеиный — разведка 14 мая, 17:04 Цей матеріал також доступний українською Россияне свозят в Крым убитых и раненых с острова Змеиный (Фото:Главное управление разведки МО)

По данным украинской разведки, в Севастополь на территории оккупированного РФ Крыма начали свозить убитых и раненых российских военных с оккупированного украинского острова Змеиный.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, из сорока связистов вооруженных сил РФ, командированных на остров Змеиный, живыми вернулись всего восемь. Одновременно эвакуированы десять тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в оккупированном Севастополе.

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Сообщается, что в севастопольском военном госпитале переполнено отделение хирургии и травматологии, а из-за нагрузки в палатах устанавливается по 40 коек.



Кроме того, из-за большого количества раненых на территории Крыма ведется активная кампания по донорству крови. Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно — никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится.

Одновременно на «государственные предприятия» полуострова поступило распоряжение оккупационных властей об отправлении в местные военкоматы определенного количества мужчин (зависит от общего числа сотрудников). Им предлагается подписать контракты с вооруженными силами РФ сроком от трех месяцев до одного года. Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

В разведке отмечают, что многие пленные оккупанты жалуются именно на то, что, несмотря на обещания «выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах», они сразу оказываются на передовой.

Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, поскольку это стратегически важная точка.

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российские оккупанты пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный для блокирования морских коммуникаций Украины. Для этого российские оккупанты пытаются установить системы противовоздушной обороны на острове.



Остров Змеиный у западного побережья Черного моря был оккупирован с начала полномасштабного вторжения РФ против Украины 24 февраля 2022 года. Украинские защитники, несмотря на это, успешно атаковали российских оккупантов на Змеином.

26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием, а также ликвидировали 42 оккупантов. Через неделю у острова Байрактары уничтожили еще два российских десантно-штурмовых катера типа Раптор.

8 мая в Минобороны подтвердили, что возле Змеиного был уничтожен десантный катер типа Серна из ЗРК Тор и два десантно-штурмовых катера типа Раптор. Было ликвидировано 46 человек из состава враждебного десанта.

8 мая в районе острова Змеиный украинские военные уничтожили российский вертолет с десантом на борту.

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