Американский сенатор в прямом эфире призвал «убрать» Путина

4 марта, 10:15
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Сенатор Линдси Грэм (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Сенатор Линдси Грэм (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм призвал россиян «убрать» президента РФ Владимира Путина.

С соответствующим заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News.

«Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу», — сказал сенатор.

https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/1499575636641337368
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Владимир Путин Сенат США Война России против Украины

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