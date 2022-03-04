Американский сенатор в прямом эфире призвал «убрать» Путина
Сенатор Линдси Грэм (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм призвал россиян «убрать» президента РФ Владимира Путина.
С соответствующим заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News.
«Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу», — сказал сенатор.
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