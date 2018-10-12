Убили и расчленили тело. Турция предоставила США доказательства убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии - СМИ

Турция сообщила властям США о наличии аудио и видеодоказательств убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

По словам официальных лиц, звукозапись дает убедительные доказательства того, что Саудовская Аравия несет ответственность за смерть оппозиционера. Записи турецких спецслужб свидетельствуют, что Хашкаджи был задержан в консульстве 2 октября, а затем убит и расчленен.

"На записях слышны голоса людей, говорящих по-арабски…также слышно, как журналиста допрашивали, пытали, а затем убили", - цитирует источник издание.

Журналисты не знают, просматривали ли официальные лица США видеоматериал или слушали аудиозапись, но точно известно, что официальные представители Турции описали их содержание своим американским коллегам.

Смотрите также

Джамаль Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями по отношению к властям Саудовской Аравии, в 2017 году он переехал в США. Журналист пишет критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.

Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Об исчезновении журналиста заявила его невеста. По ее словам, Хашкаджи не покидал здание консульства. Источники в полиции Турции заявили, что журналист, вероятно, был убит внутри здания.

Саудовские чиновники отрицают обвинения, заявляя, что Хашкаджи самостоятельно покинул здание консульства.

Турецкая проправительственная газета Sabah обнародовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их личности удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и отелях, где они остановились.