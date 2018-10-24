Убийство журналиста Хашкаджи. Что сообщили правоохранители Саудовской Аравии о собственном расследовании

Камеры наблюдения у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле зафиксировали двойника Хашкаджи, который выходит из учреждения

Король Саудовской Аравии Салман встретился с членами семьи убитого журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает Reuters. На встрече с членами семьи, в том числе с сыном Джамаля, присутствовал и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, которого связывают с этим делом. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Турецкие правоохранители нашли останки тела Джамаля Хашкаджи. Их обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле, сообщил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек со ссылкой на собственные источники.

Как реагируют страны-участники конфликта

По словам главы партии, там журналиста видели в последний раз. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста было спланированным. Камеры в консульстве сняли, а все собранные кадры удалили.

"Убийство было преднамеренным и заранее спланированным. Его убили по политическим мотивам. И если саудовская сторона утверждает, что тело Хашкаджи было передано соучастнику преступления в Турции, то нужно раскрыть его личность. Рияд обязан назвать его имя", - заявил Эрдоган.

Смотрите также

Глава Турции предложил официальному Эр-Рияду судить в Стамбуле 18 арестованных, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи.

На прошлой неделе власти королевства признали, что на территории дипломатического представительства убили оппозиционного журналиста, однако отвергают политические мотивы преступления. Саудовская Аравия начала собственное расследование трагедии.

Расследование Саудовской Аравии

2 октября, когда стало известно об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, власти Саудовской Аравии сообщили, что он покинул консульство в тот же день, когда вошел в него.

Хашкаджи был убит в результате спланированной акции, для осуществления которой в страну прибыла команда саудовских агентов

Через две недели саудиты изменили свою версию, и 22 октября власти признали, что Хашкаджи был убит из-за бытового конфликта. Якобы высшее руководство страны было не в курсе несанкционированной операции.

Министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр в интервью американскому каналу Fox News рассказал, что люди, совершившие убийство, действовали за рамками своих полномочий.

Также Саудовская Аравия заявила, что в ходе собственного расследования арестовали 18 человек и еще двое помощников принца Мухаммеда ибн Салмана сняты со своих должностей.

Смотрите также

Правоохранительные органы Турции сообщали, что Хашкаджи был убит в результате спланированной акции, для осуществления которой в страну прибыла команда саудовских агентов. Турецкая полиция также обнародовала видеозапись с камер наблюдения возле консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, на которой зафиксировано, как двойник Хашкаджи выходит из учреждения.

"Привезти голову собаки"

Информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что помощник саудовского принца Мухаммеда бен Салмана общался с Хашкаджи по Skype во время допроса в Стамбуле. После этого ассистент якобы приказал агентам "привезти голову этой собаки".

Смотрите также

Отношения между Саудовской Аравией и Турцией будут обостряться. Последняя хочет доминировать в ближневосточном регионе, заявил эксперт по международным отношениям Николай Капитоненко.

Официальный Стамбул пользуется ситуацией и именно поэтому серьезно взялся за расследование убийства. Капитоненко также считает, что саудиты и США будут пытаться урегулировать эту ситуацию.

"Это следствие внутриполитической борьбы, детали которой мы не знаем", - сказал Капитоненко.

Как пояснил турецкий политолог Торгул Исмаил, официальная Анкара не довольна тем, что совершили саудиты. Эрдоган считает это вмешательством во внутреннюю политику Турции. Тем не менее, лидеры страны не хотят переходить к открытым обвинениям и конфронтации, добавил Исмаил.

Смотрите также

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что официальный Берлин отменяет все контракты на поставку оружия в Саудовское королевство. В Бундестаге ожидают объективное и открытое расследование убийства Джамаля Хашкаджи.

Также Siemens отложила подписание с Саудовской Аравией крупного контракта на 20 млрд. Компания решила пропустить экономический форум в Саудовской Аравии из-за бойкота.