28 октября 2018, воскресенье

Убийство Хашкаджи: Турция начнет собственный судебный процесс в случае провала Саудовской Аравии

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Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция начнет судебный процесс по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, если Саудовская Аравия потерпит неудачу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Интерфакс-Украина.

"Дело в том, что преступление произошло в Стамбуле. Если они (Саудовская Аравия – НВ) не будут этот процесс продолжать, то турецкая судебная система готова этот судебный процесс начать", – отметил Эрдоган. 

Сообщается, что министерство юстиции Турции проинформировало о этом Саудовскую Аравию, и турецкие власти ждут ответа.

По его словам, главный прокурор Саудовской Аравии завтра прибывает в Турцию для встречи с главным стамбульским прокурором.

"Мы придаем значение результатам этой встречи, в рамках этого процесса наши органы безопасности, а также органы разведывательных служб и судебные инстанции очень интенсивно работу проводят", – добавил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не будет экстрадировать подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

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Напомним, оппозиционный к власти Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако через 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власть хотела убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправила для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, вследствие чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и освободили пятерых должностных лиц, в том числе советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

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