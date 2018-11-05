05 ноября 2018, понедельник

Убийство Гандзюк: в Германии заявили, что виновные должны понести наказание

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Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября
Фото: Сергей Мазур / Facebook

Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября

В МИД Германии заявили, что глубоко обеспокоены смертью украинской активистки Екатерины Гандзюк и потребовали скорейшего и тщательного расследования нападения на нее.

Об этом сообщает Укринформ.

"Федеральное правительство встревожено смертью украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая мужественно была ангажирована в деле борьбы с коррупцией. Мы осуждаем трусливый заговор, в результате которого она умерла", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что дело нужно расследовать как можно быстрее, а виновные должны предстать перед судом.

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В МИД отметили, что арест пяти человек во время расследования показывает, что украинская власть действует.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство на статью Умышленное убийство.

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