Убийство Гандзюк: в Германии заявили, что виновные должны понести наказание

В МИД Германии заявили, что глубоко обеспокоены смертью украинской активистки Екатерины Гандзюк и потребовали скорейшего и тщательного расследования нападения на нее.
Об этом сообщает Укринформ.
"Федеральное правительство встревожено смертью украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая мужественно была ангажирована в деле борьбы с коррупцией. Мы осуждаем трусливый заговор, в результате которого она умерла", - говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что дело нужно расследовать как можно быстрее, а виновные должны предстать перед судом.
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В МИД отметили, что арест пяти человек во время расследования показывает, что украинская власть действует.
Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство на статью Умышленное убийство.
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