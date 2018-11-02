02 ноября 2018, пятница

Убийства Гонгадзе и Шеремета: посольство США призвало Украину расследовать смерть журналистов

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Павел Шеремет был убит в 2016 году в центре Киева

Павел Шеремет был убит в 2016 году в центре Киева

Посольство США в Киеве призвало Украину заняться расследованием убийств журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

Об этом сказано в сообщении ведомства в Twitter

"В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы помним и чтим Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других мужественных журналистов, которые еще не получили правосудия. Преступления против журналистов должны быть тщательно расследованы", - говорится в сообщении.

Журналист, основатель Украинской правды Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. Спустя несколько месяцев в лесу в Киевской области было найдено обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, принадлежало журналисту. За убийство Георгия Гонгадзе приговорили к пожизненному заключению бывшего руководителя департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, и приговорены к различным срокам лишения свободы бывшие сотрудники милиции Николай Протасов, Валерий Костенко и Александр Попович.

Известный журналист и один из руководителей Украинской правды Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года.

Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.

В МВД Украины заявили, что наиболее вероятным является российский след в убийстве журналиста.

24 июля 2017 года Нацполиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета из соображений безопасности.

В Едином реестре судебных решений изъяли из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве журналиста.

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