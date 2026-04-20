За первые три месяца 2026 года количество заявлений о предоставлении убежища в Германии резко сократилось, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на конфиденциальный доклад Европейской комиссии.

Как отмечает издание, за январь-март этого года в Германии подали 28 922 ходатайства о предоставлении убежища, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Таким образом, Германия впервые с 2015 года опустилась на четвертое место среди стран ЕС по количеству заявлений о предоставлении убежища. До этого в течение многих лет страна была лидером соответствующей статистики.

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Больше всего заявлений о предоставлении убежища на территории ЕС в первом квартале этого года подали во Франции (34 643), Испании (32 630) и Италии (32 602).

В то же время меньше всего заявлений зарегистрировали в Венгрии (26) и Словакии (35). DW пишет, что эти страны перенаправляют мигрантов в другие страны ЕС и являются наименее привлекательными для искателей убежища из-за плохого отношения к ним.

При этом больше всего заявлений об убежище подали выходцы из Венесуэлы (21 542), Афганистана (21 402) и Бангладеш (9738).

Издание отметило, что на 63% сократилось количество заявлений о предоставлении убежища в Европе от сирийцев по сравнению с первым кварталом прошлого года.

От граждан Украины за три месяца 2026 года зарегистрировали 4073 ходатайства о предоставлении убежища в ЕС, что на 57% меньше, чем за такой же период 2025 года.

Эксперты считают, что именно сокращение количества заявлений о предоставлении убежища от сирийцев и украинцев привело к уменьшению общего показателя в Германии, поскольку граждане этих двух стран в предыдущие годы чаще всего подавали такие ходатайства.

Среди других причин наблюдатели отмечают ужесточение миграционной политики ЕС под руководством еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, а также жесткую позицию министра внутренних дел ФРГ Александера Добриндта.

14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает усилия Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в страны Европейского Союза.

В ноябре 2025 года издание Bild писало, что правительство Германии достигло предварительной договоренности об изменении системы социальной поддержки украинцев. Тех, кто прибыл в страну после 1 апреля 2025 года, предлагают считать просителями убежища, а не временно защищенными лицами, что изменит их правовой статус и выплаты в стране.

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В декабре министр жилищного хозяйства Нидерландов Мона Кейзер сообщила, что Амстердам планирует ввести для украинских беженцев трехлетние разрешения на проживание. В частности, они вступят в силу в 2027 году, когда закончится временная защита в Европейском союзе.