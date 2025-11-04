Германия может начать депортации. Мерц призвал сирийских беженцев возвращаться домой, чтобы «восстанавливать родину»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сирийские беженцы должны вернуться на родину, поскольку гражданская война в Сирии завершилась. Об этом он сказал 3 ноября во время совместной пресс-конференции с премьер-министром федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером, пишет DW .

Мерц отметил, что после завершения войны больше нет оснований для предоставления убежища гражданам Сирии в Германии, поэтому правительство может начать процесс депортации.

Реклама

Он также выразил надежду, что большинство сирийских беженцев добровольно вернется домой и присоединится к восстановлению страны. По словам канцлера, те, кто откажется вернуться, в будущем могут быть высланы принудительно.

В то же время канцлер заявил о необходимости разделить процедуры предоставления убежища и приема трудовых мигрантов.

«Я очень недоволен тем, что у нас до сих пор есть те, кого мы могли бы или частично уже интегрировали в рынок труда, но они все еще находятся в процессе получения убежища. Предлагаем в будущем усовершенствовать эту процедуру административно, полностью разделив процесс предоставления убежища и интеграции на рынке труда, именно для этого и существует так называемое агентство Work-And-Stay. В переводе это означает: да, работай и оставайся», — подчеркнул Мерц.

Количество первичных заявлений о предоставлении убежища в Германии в октябре 2025 года (8823) сократилось примерно на 55% по сравнению с тем же месяцем 2024-го (19 785), заявлял министр внутренних дел страны Александер Добриндт.

28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление, захватывая город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

Читайте также: В Сирии выдали ордер на арест Башара Асада

Сейчас временным президентом Сирии является Ахмед аш-Шараа. В апреле 2025 года он сообщал, что Россия отказалась передать сирийского диктатора Башара Асада новым властям Сирии.

30 июня президент Дональд Трамп США подписал указ, которым отменил ряд санкций против Сирии с целью «поддержания стабильности и мира в стране». В Белом доме также отметили, что Трамп «стремится поддержать стабильную, объединенную Сирию, которая живет в мире с собой и своими соседями».