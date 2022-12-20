Данилов не считает, что Путин готов убить Лукашенко 20 декабря, 21:01 Лукашенко и Путин выходят на пресс-конференцию к журналистам в Минске, 19 декабря 2022 (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на убийство диктатора Беларуси Александра Лукашенко, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире телемарафона, отвечая на вопросы ведущего, готов ли Путин убить Лукашенко, если белорусский диктатор не согласится вступить в войну против Украины, Данилов сказал: «не думаю, что Путин пойдет на такую вещь».

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«Если пойдет, то это уже будет крайняя вещь по отношению к Беларуси, потому что белорусский народ не желает воевать с нами», — добавил Данилов.

20 декабря командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что уровень угрозы вторжения РФ из Беларуси растет. Ранее он предупреждал о желании Путина использовать беларусскую армию для нового наступления на Киев.

Министр обороны Украины Алексей Резников 20 декабря сообщал, что риск вторжения из Беларуси всегда существует, когда у тебя недружественный сосед, но ударные группировки пока не сформированы.