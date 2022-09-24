«Токсичный пророссийский бред». Немецкий политолог раскритиковал правительство ФРГ из-за предложения предоставить убежище дезертирам из РФ 24 сентября, 19:18 Эксклюзив НВ Бранденбургские ворота в Берлине в цветах украинского флага (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Немецкий политолог Сергей Сумленный считает очень плохой, токсичной идеей то, что ФРГ может предоставить убежище российским мужчинам, которые убегают от мобилизации.

«В идеале этих людей нужно отправлять в нейтральную страну — Турцию, Мексику — и держать их там до конца войны. Это совершенно не то, о чем говорит правящая коалиция. Они говорят, чтобы этим людям предоставлять убежище как беженцам. Я думаю, что это очень плохая идея, абсолютно токсичная и проблемная», — заявил в эфире Радио НВ Сумленный.

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По его мнению, существует, по меньшей мере, две причины, почему этого делать не стоит:

«Первое. В Германии нет территорий, домов, где этих людей размещать. Где их размещать? Или их размещать с теми женщинами и детьми из Украины, которые сбежали от российского террора, и фактически терроризировать этих украинок еще раз? <...> Это очень плохая идея. Я думаю, что немецкие политики, которые это предложили, просто не понимают, какой бред они несут, и насколько это токсичный пророссийский бред».

Второй причиной Сумленный называет мотивы бегства россиян из РФ.

«Они бегут не потому, что им не нравится нападение России. Преимущественно они бегут потому, что боятся за свою жизнь. Это легитимный фактор. И, конечно, у них есть легитимное право себя спасать. Но. Они приносят с собой пророссийские нарративы. <…> Они приносят с собой пропутинскую идеологию. И они будут вытеснять, уничтожать безопасное пространство для украинских беженок», — добавил эксперт.

Также политолог ответил тем, кто считает, что дезертирство ослабит российскую армию:

«Намного больше российская армия ослабится, если Германия пришлет оружие, прежде танки, артиллерию и другие средства ведения боевых действий, которые нужны украинской армии».

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