У жен истерика: соцсети о высылке из Британии российских дипломатов

В среду, 14 марта, глава правительства Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Это стало ответом на отравление в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля, что было расценено Лондоном как применение Россией силы на британской территории.

В свою очередь пользователи соцсетей отреагировали на принятые меры довольно позитивно, однако многие из них посчитали их недостаточно жесткими.

Это просто пшик, а не ответ. Где аресты собственности чиновников, где ануляция виз для них и их родственников? — Сергей Перелыгин (@kurPSV) 14 марта 2018 г.

Выслали даже не всех дипломатов, а так 23 секретаря каких то.

Британия беспощадна. — Olga Amir (@HanumeZiba) 14 марта 2018 г.

Опять не то. Надо высылать олигархов, чиновников с семьями и бизнесами, накладывать аресты на счета путинских коррупционеров.



Британия высылает 23 российских дипломатов https://t.co/77NAn4zXse с помощью @gazetaru — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 14 марта 2018 г.

Саратов не резиновый!!! — Erik Kartmann (@KartmannErik) 14 марта 2018 г.

Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из Великобритании pic.twitter.com/4lN1etv6b9 — ПолитБюро'вь (@PolitBro) 14 марта 2018 г.

Правильно сделала Британия, надо было жёстче: недвижимость чинушей, счета в банках арестовать и все такое. Полностью нагнуть всех чинушей. — /antʰraniːg/ (@tsragravorogh) 14 марта 2018 г.

Ну, то же самое что наказать гопника блатной наколкой — HellsTree (@VirgisKu) 14 марта 2018 г.

Выслать дипломатов, а кто теперь кокос будет ввозить? — Овощи России (@rubikspb) 14 марта 2018 г.

Ох как жены дипломатов сейчас закатывают истерики) — Йоник Левандовский (@Lewandowskyonik) 14 марта 2018 г.

Британия высылает дипломатов, а лучше бы высылала Абрамовича, Шувалова и Усманова. — забастовка избирателей (@BrigitaGrohman) 14 марта 2018 г.

Интересно, сколько дипломатов вышлет Британия, если Россия взорвет на её территории маленькую ядерную бомбу?

Химическое оружие массового поражения потянуло всего на 23. — Хроники Хунты (@JuntaChronicles) 14 марта 2018 г.

Пора всем нормальным странам взять с Британии пример... — Злой Станиславский (@Stasman13) 14 марта 2018 г.

В результате высылки 23 российских дипломатов в посольства России в Великобритании останется 35 человек. Если у каждого из них будет по баллону с нервно-паралитическим газом, могут отравить пол-Лондона. — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 14 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

По имеющимся данным, они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Британие возложила ответственность за инцидент на Россию, созвав по этому поводу Совбез ООН, и приняв решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

В свою очередь в Москве пригрозили зеркальными мерами.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.