Зеленский и Нетаньяху на церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, 28 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Одновременные запросы Украины и Израиля к США о военной поддержке вынудили двух союзников Вашингтона конкурировать за ресурсы, и ни одна из сторон не получает явного преимущества, сообщает The Washington Post .

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом 28 июля американский президент сообщил ему, что удовлетворить просьбу Украины о предоставлении 300 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot будет сложно, поскольку эти боеприпасы расходуются в войне с Ираном.

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В тот же день, во время церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, Зеленский впервые за три года побеседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом стороны официально не раскрывали деталей разговора.

Журналисты The Washington Post охарактеризовали ее как «напряженную» и добавили, что Украина и Израиль в настоящее время конкурируют за американские ресурсы.

Издание также напомнило, что в 2023 году Нетаньяху заблокировал передачу Украине системы Железный купол. По данным WP, он воспользовался положениями соглашения о совместном производстве, которое предоставляет Израилю право принимать окончательное решение относительно экспорта и использования этих комплексов, хотя батареи ПВО были профинансированы правительством США.

В Израиле объяснили такое решение опасениями, что технологии могут попасть в Иран. При этом Иерусалим заявил, что вместо этого передал Соединенным Штатам собственные батареи Patriot для последующей поставки Украине.

В Конгрессе США в настоящее время ведутся дискуссии о расширении оборонного партнерства с Израилем. Соответствующие положения были включены в законопроект об оборонных расходах на сумму 1,15 триллиона долларов, который уже одобрила Палата представителей, пишет WP.

Документ предусматривает углубление сотрудничества между странами не только в сфере противоракетной обороны, но и в области разработки искусственного интеллекта, кибербезопасности, квантовых технологий, биотехнологий, автономных систем, противодействия беспилотникам и других направлений военных инноваций.

Инициативу поддерживают Нетаньяху, влиятельная произраильская организация AIPAC, а также часть представителей обеих партий в Конгрессе. В то же время законопроект подвергся критике со стороны некоторых демократов и республиканцев.

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В частности, сенатор Крис Ван Холлен заявил, что такое сотрудничество может ограничить возможности США самостоятельно принимать решения об экспорте вооружений. По его словам, именно израильское вето ранее стало причиной блокирования передачи Украине американских систем, приобретенных за счет средств налогоплательщиков США.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не видит проблем в таком механизме, поскольку подобные ограничения типичны для программ совместного производства. По словам Рубио, расширение оборонного партнерства между США и Израилем может быть выгодно обеим странам.

Критики законопроекта опасаются, что он может усилить зависимость американского оборонного сектора от израильских технологий и усложнить будущие решения Вашингтона относительно экспорта вооружений.

После встречи с Трампом в Белом доме 28 июля Зеленский рассказал, что они обсудили лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также другие инициативы по усилению оборонного потенциала Украины. В интервью изданию Axios президент Украины сообщил, что в ходе встречи Трамп согласился продолжить процедуру передачи Украине лицензий на производство перехватчиков для Patriot. Однако для налаживания выпуска значительного количества этого оружия все равно потребуется много времени — примерно от одного до пяти лет, отмечало издание.

В интервью Financial Times, опубликованном 30 июля, Трамп заявил, что «не уверен», предоставят ли Соединенные Штаты Украине лицензию на производство ракет Patriot. По его словам, Вашингтон «рассматривает этот вопрос».

На заседании кабинета министров 31 июля Трамп повторил эту мысль, добавив, что «нам следует быть очень осторожными, разрешая кому-то их производить».