«Атмосфера была более чем позитивная». В ОП раскрыли детали встречи Зеленского с Трампом на саммите НАТО

В ОП рассказали о позитивной встрече Зеленского с Трампом на саммите НАТО (Фото: Офіс президента)

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на саммите НАТО 25 июня прошла в позитивной атмосфере.

В интервью Укринформу он отметил, что переговоры с американским лидером продолжались более 40 минут.

«Безусловно, очень важная встреча с президентом США, которая длилась, как все уже знают, более 40 минут. Действительно, атмосфера была более чем позитивная, говорили, в том числе об обороне Украины, о предоставлении помощи в сфере противовоздушной обороны», — сказал Жовква.

По словам Жовквы, во время разговора обсуждали, в частности, вопросы обороны Украины и усиления системы противовоздушной обороны.

«Мы не могли не использовать эту возможность для того, чтобы поднять этот вопрос еще раз. И это имело положительные результаты», — рассказал Жовква.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Трамп во время недавней встречи с президентом Владимиром Зеленским в Гааге на саммите НАТО уделил большое внимание достижениям Украины в сфере производства оружия.

По словам Ермака, президент Трамп задавал президенту Зеленскому много вопросов о производстве оружия, поэтому «было заметно, что ему это действительно интересно, что свидетельствует о серьезной заинтересованности Соединенных Штатов в сотрудничестве с Украиной».

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоялась на полях саммита НАТО 25 июня.

По словам Зеленского, встреча была содержательной и охватывала все значимые вопросы. Как отмечали источники Radio NV, стороны обсуждали дальнейшую поддержку Украины и оружие. На встрече с обеих сторон присутствовали переводчики. По словам источников, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.

Кроме того, украинский президент планировал обсудить введение новых санкций против РФ и дальнейший переговорный процесс.

24−25 июня в Гааге состоялся саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов.

В итоговом заявлении саммита, которое подписали 32 лидера, лидеры стран-членов НАТО решили смягчить формулировки в отношении России. Коммюнике получилось короче, чем обычно, из-за участия во встрече президента США Дональда Трампа.

Члены НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов членов Альянса», говорится в заявлении.