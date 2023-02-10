ВСУ могут получить до 300 танков в ближайшие два-три месяца — Вениславский 10 февраля, 15:36 В частности, Украина получит танки Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Украина может получить от 150 до 300 танков в ближайшие два-три месяца. Для освобождения всей территории страны будет достаточно пяти-семи танковых бригад.

Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил депутат от Слуги народа представитель президента в Верховной Раде, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

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«Есть разные подсчеты. Но если говорить ориентировочно, то в ближайшее время нам могут передать 150−300 танков — это в течение 2−3 месяцев», — сказал он.

Нардеп рассказал, что до войны в Украине были устаревшие советские танки Т-64, Т-72 и очень небольшое количество наших современных танков. Часть из них была повреждена, уничтожена во время боевых действий.

Он добавил, что Киев старается просить у западных партнеров больше военной техники для будущего наступления ВСУ.

«Если у нас в общей сложности будет 10 танковых бригад — 1000 танков — это будет очень эффективный инструмент для деоккупации наших территорий. Но, думаю, если их будет 5−7 — это также будет достаточно, чтобы эффективно освободить нашу территорию», — сказал он.

Инфографика: НВ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.