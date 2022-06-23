У Запада пока недостаточно боеприпасов для Украины на затяжную войну — министр обороны Великобритании 23 июня, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

У западных союзников Украины недостаточно боеприпасов для поддержки украинской армии в долгой войне.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает The Times.

По его словам, Британия, Евросоюз и США не были готовы к тем угрозам, с которыми они столкнулись, и уже во многом израсходовали свои запасы. Уоллес сказал, что западная техника, которую передали Украине, хорошо себя показывает, но пути поставки еще не налажены.

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The Times пишет, что Украина уже получила около 300 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, но если ВСУ будут использовать их с такой же интенсивностью как армия России, то их хватит на 40 дней. После этого Украине потребуются новые снаряды, которые, возможно, Запад сейчас поставить не сможет.

Накануне, 20 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Бен Уоллес провели переговоры с производителями вооружения по увеличению темпов производства.

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