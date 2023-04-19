У Запада нет альтернативы поддержки Украины — президент Чехии 19 апреля, 22:24 Петр Павел (Фото:REUTERS/Eva Korinkova)

Президент Чехии Петр Павел убежден, что западные страны должны продолжать поддерживать Украину, потому что возможный успех российской агрессии будет означать гораздо больше проблем.

Об этом сообщает ČTK.

«Я рад, что мы все понимаем, что нет другого варианта, кроме как поддержать Украину. Альтернативой является успех России, что будет означать для нас гораздо больше проблем, и, возможно, даже более серьезных, чем мы имеем сегодня», — сказал Павел во время встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Чешский лидер добавил, что его страна увеличит военные расходы до двух процентов от валового внутреннего продукта в следующем году и готова обсудить дальнейшее увеличение в случае необходимости.

5 апреля министр обороны Чехии Яна Чернохова говорила, что ее страна планирует предоставить военную помощь Украине на сумму 600−700 миллионов крон (свыше 30 млн долларов).