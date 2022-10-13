У Запада не закончится оружие для Украины — министр обороны Британии

13 октября, 15:23
Поделиться:
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что нет риска, что у западных союзников не закончится оружие для поддержки Украины.

Об этом сообщает ВВС.

По словам британского министра, «в отличие от России, которая уже изолировала себя», Запад может «перестроить или даже создать новую цепочку поставок, чем мы сейчас и занимаемся».

Видео дня

Читайте также:
«Это ключевой момент». После неудач в Украине Россия больше не является сверхдержавой — министр обороны Великобритании

На вопрос, как НАТО отреагирует, если Россия применит ядерное оружие в Украине, Уоллес сказал, что не будет строить догадки, но добавил, что члены оборонного альянса встречаются, чтобы обеспечить готовность «ко всему, с чем бы мы ни столкнулись».

Ранее Уоллес анонсировал новые поставки оружия Украине. Новый пакет помощи будет включать 18 гаубиц и ракеты AMRAAM для комплексов ПВО NASAMS.

https://www.youtube.com/watch?v=dQShnjWSWSg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Оружие Украина Война России против Украины Бен Уоллес

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X