У Запада не закончится оружие для Украины — министр обороны Британии 13 октября, 15:23 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что нет риска, что у западных союзников не закончится оружие для поддержки Украины.



Об этом сообщает ВВС.

По словам британского министра, «в отличие от России, которая уже изолировала себя», Запад может «перестроить или даже создать новую цепочку поставок, чем мы сейчас и занимаемся».

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На вопрос, как НАТО отреагирует, если Россия применит ядерное оружие в Украине, Уоллес сказал, что не будет строить догадки, но добавил, что члены оборонного альянса встречаются, чтобы обеспечить готовность «ко всему, с чем бы мы ни столкнулись».

Ранее Уоллес анонсировал новые поставки оружия Украине. Новый пакет помощи будет включать 18 гаубиц и ракеты AMRAAM для комплексов ПВО NASAMS.