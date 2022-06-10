«Абсолютно нереально». Экс-министр обороны Украины объяснил, почему укрепления оккупантов на юге не остановят контрнаступления ВСУ 10 июня, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Разрушенное оккупационными войсками здание городской администрации в Баштанке Николаевской области (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в интервью Радио НВ заверил, что укрепления оккупантов на юге Украины не остановят контрнаступления ВСУ в этом регионе.



Он отметил, что на юге оккупанты начали окапываться и устанавливать позиционные укрепления, «чтобы задержаться и каким-то образом сдержать любые попытки контратаки».

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«Но расстояния столь огромны, столь велики. Вы же помните, например, контактная линия на Донбассе, у нас было 400+ километров, причем это были очень тяжелые топографические условия, они были разные, и города, и городки, и села, и река, и все остальное, то есть это все было разное. Здесь совершенно другая топография. И потому говорить, что они смогут это удержать, просто взяв и закопав свои артиллерийские орудия, танки и все остальное, это абсолютно нереально», — подчеркнул Загороднюк.

Бывший министр уверен, что как только оккупанты ослабят напор, у украинских военных будут шансы на контратаки и системное контрнаступление.

8 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в 20 км от Херсона.

28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в результате наступления украинских сил оккупанты РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области. 1 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что защитники Украины освободили более 20 населенных пунктов в области.



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