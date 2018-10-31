У Венгрии никогда не было планов захватывать Закарпатье, мы не ревизионисты - Сийярто 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у Будапешта никогда не было планов захватывать определенные районы Закарпатской области или добиваться их автономного статуса.

Об этом Сийярто заявил отвечая на соответстующий вопрос корреспондента польского издания Gazeta Prawna.

По словам министра, Венгрия не страдает от Трианонского синдрома, у нее нет никакой тоски по землям, которые когда-то входили в состав венгерской части Австро-Венгерской империи.

"Я всегда отвергаю обвинения в ревизионизме. Это неразумные и ложные инсинуации. Повторю еще раз - мы не ревизионисты", - сказал министр.

Сийярто добавил, что Будапешт желает видеть Украину сильным и демократическим государством.

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Ранее, правительство Венгрии учредило должность уполномоченного министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна. Это вызвало резкое недовольство Украины, МИД потребовал от венгерской стороны объяснений.

15 октября во время встречи главы МИД Украины Павла Климкина и МИД Венгрии Сийярто, стороны окончательно договорились об изменении названия должности уполномоченного венгерского министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области.

Позже Сийярто заявил, что Будапешт рассмотрит изменение названия своего "уполномоченного" по Закарпатью, но не его функции.

30 октября Венгрия переименовала название должности уполномоченного по Закарпатской области. Согласно документу, должность теперь называется "уполномоченный министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского бассейна".