В Великобритании задержали и освободили под залог российского миллиардера Фридмана 3 декабря, 16:44 Михаил Фридман (Фото:НВ)

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) арестовало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег. Позже он был освобожден под залог.

Об этом сообщает NCA в Twitter и два источника НВ.

«NCA провело масштабную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что 58-летний бизнесмен был задержан 1 декабря в своей многомиллионной резиденции в Лондоне.



Кроме того, задержали еще двух человек. 35-летний мужчина, работавший в этом доме, был задержан неподалеку по подозрению в отмывании денег и препятствии офицеру NCA. Он выходил из дома с сумкой, в которой были обнаружены тысячи фунтов стерлингов наличными.



Другой 39-летний мужчина, бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, был арестован в своем доме в Пимлико, Лондон, за отмывание денег и заговор с целью мошенничества.



NCA отмечает, что в операции в лондонском доме бизнесмена было задействовано более 50 офицеров. По результатам масштабных обысков, проведенных следователями NCA, был изъят ряд цифровых устройств и значительное количество наличных.



«Все три человека были допрошены NCA и освобождены под залог», — добавляет агентство.



Там также добавляют, что эта операция является последней в серии вмешательств NCA, направленных на прекращение деятельности коррумпированных представителей международного бизнеса и их пособников.



«На сегодняшний день NCA обеспечило почти 100 действий, которые устраняют или уменьшают уголовную угрозу против элит, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, и их приспешников», — подчеркивается в сообщении.

По данным двух источников НВ, речь идет о Михаиле Фридмане.



Новость дополняется