У Украины заканчиваются возможности для контрнаступления — скандальная статья Washington Post 20 августа, 17:06 Танк Т-80 ВСУ на фронте (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Похоже, что у Украины заканчиваются варианты для контрнаступления, которое официальные лица на Западе изначально рассматривали как решающую операцию Киева по отвоеванию в этом году значительной части оккупированных территорий, пишет The Washington Post.

Более двух месяцев боев показывают «признаки остановки», пишет издание. Как отмечает WP, прогресс Киева остается ограниченным несколькими селами, а российские войска продвигаются на севере. К тому же план подготовки украинских пилотов на F-16 откладывается.

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«Неспособность Украины продемонстрировать решающий успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт заходит в тупик и международная поддержка может исчезнуть», — пишет издание.

Новый секретный отчет разведки США, на который ссылаются журналисты, предполагает, что в этом году контрнаступление не сможет достичь Мелитополя — ключевого оккупированного города на юге.

«Тем временем уставшее от войны украинское общество ждет, чтобы лидеры в Киеве одержали победу, а в Вашингтоне ожидают усиления призывов сократить помощь Украине на фоне президентских выборов в США 2024 году», — пишет издание.

Аналитики считают, что без более совершенного вооружения, предназначенного для укрепления линии фронта, или без полной подготовки резервов, Украине вряд ли удастся обеспечить прорыв в контрнаступлении.

«Вопрос здесь заключается в том, какая из двух сторон быстрее истощится. Нам не стоит ожидать достижения каких-либо крупных военных целей за одну ночь», — говорит старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований и Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади.

По его словам, Украина и Россия сейчас находятся в фазе «истощения», пытаясь исчерпать ресурсы друг друга, а не обеспечить значительные территориальные достижения.

Учитывая то, что украинские сухопутные силы в значительной степени стали в тупике, Украина нанесла серии ударов с беспилотников по России, в том числе и Москве, но эти удары нанесли минимальный ущерб, пишет WP.

Издание отмечает, что официальные лица в Киеве и на Западе, призывают проявить терпение, когда речь идет о контрнаступлении. Они отмечают, что оно идет медленнее, чем ожидалось, но настаивают на том, что оно стабильно приносит успехи.

Однако журналисты WP считают, что окно времени для проведения наступательных операций Украиной ограничено. В ноябре прошлого года украинским войскам удалось отвоевать Херсон, что издание описывает как «незначительный прогресс, который остановила плохая погода».

Советник министра обороны Юрий Сак объясняет, что ВСУ продвигают медленно, а Украина тем временем использует беспилотники, чтобы расширить радиус своих действий, пока ожидает более передовое оружие от партнеров, а также обучение для пилотов.

«У нас еще нет F-16, поэтому мы должны найти способ компенсировать их отсутствие, и дроны кое-где используются, чтобы компенсировать отсутствие авиации», — пояснил он.

Издание в частности упоминает об атаках морских беспилотников на российские корабли, причастность к которым признали в СБУ, а также налеты беспилотников на Москву по которым заявления Киева менее прозрачны.

Но аналитики, с которыми говорили журналисты, предупреждают, что хотя атаки беспилотников могут отвлечь внимание от медленного наземного контрнаступления Украины, они вряд ли склонят чашу весов войны в пользу Киева.

«Украинцы просто не имеют достаточных возможностей, чтобы создавать достаточное количество беспилотников и наносить удары глубоко в российской территории по достаточному количеству целей, чтобы подорвать желание России воевать», — говорит полковник армии США в отставке и руководитель научного отдела Института исследований внешней политики США Боб Гамильтон.

К тому же издание пишет, что Россия имеет «сложные методы борьбы с украинскими беспилотниками с препятствиями для них и системами обнаружения». WP приводит заявления Кремля о том, что им якобы удалось отразить ряд атак украинских беспилотников за последнюю неделю. В частности заявления Минобороны РФ о 20 сбитых беспилотниках, летевших на Крым, хотя никаких доказательств россияне не приводили.

Издание пишет, что Украина также систематически наносит удары по российским складам с боеприпасами снарядами большой дальности вдали от линии фронта. Но, как пишет WP, пока эффект таких ударов не отразился на линии фронта.

«Мы знаем, что позиция России ухудшилась, но она не ухудшилась настолько, чтобы можно было ожидать неизбежного краха», — говорит аналитик, с которым пообщались журналисты.

Он объясняет, что удары большой дальности, которые также называют «глубоким боем», можно описать как успешные, когда противник больше не может привлекать резервы или пополнять свои запасы.

Однако вместо того, чтобы посыпаться, российские войска оказывают ожесточенное сопротивление и даже наступают, констатируют авторы материала.

Так на северо-востоке в Купянске Украина проводит эвакуацию местных жителей из-за натиска россиян. WP напоминает, что Купянск был частью больших территорий, которые Украине удалось деоккупировать в начале прошлой осени.

На юге тем временем украинские войска продолжают применять медленный подход для обеспечения продвижения, а не отдают предпочтение скорости, как рекомендовали западные союзники, в частности США.



В прошлом месяце украинские силы отвоевали Старомайорское на границе Донецкой и Запорожской областей, что породило надежду, что продвижение может перерасти в прорыв, который изменит темп движения в том числе и благодаря привлечению резервов войск, подготовленных не Западе.

Но, пишет издание, так не произошло. Прошло еще три недели, прежде чем украинские войска освободили близлежащее село Урожайное, и, по некоторым сообщениям, они понесли большие потери.

WP отмечает, что выход к Азовскому морю и разрыв сухопутного коридора России в Крым является одной из публично объявленных целей контрнаступления.

«Но продвижение в Старомайорском не предусматривало новой тактики. Разведывательные подразделения обследовали российскую оборону, чтобы ударить по слабым местам и позволить меньшим подразделениям — часто пехотным — двигаться с группой разминирования», — сказал изданию представитель войск в этом районе Сергей Кузьмин.

Советник министра обороны Юрий Сак говорит, что медленное разминирование больших минных полей вдоль фронта мешает Украине привлечь большинство своих резервных сил, которые были подготовлены на Западе.



«Чтобы привлечь наши резервные силы, мы должны быть уверены, что пути свободны. Мы бы лучше двигались медленнее и убедились, что мы сохраним жизни наших войск», — объясняет он.

WP обращает внимание, что с начала контрнаступления в июне украинские войска вернули примерно 209 квадратных километров оккупированной территории. Наибольшими успехи были вблизи Бахмута и в Запорожской области к югу от Орехова.



Чтобы создать ощущение импульса и увеличить цену войны для обычных россиян, Украина усилила свои атаки внутри России. Но, пишет издание, эта попытка расширить боевое пространство должна опираться на собственные беспилотники Украины, а не на оружие, поставляемое с Запада, поскольку существуют ограничения на использование оружия НАТО для ударов по России.

Аналитики отмечают, что администрация Байдена «очень успешно» справилась с риском прямого конфликта с Россией, предоставляя Киеву все более совершенное оружие и все более дальние системы постепенно, а не сразу.

«С начала этой войны союзники Украины переживали, что какой-то из шагов закончится какой-то непреднамеренной эскалацией», — объясняет старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико.

Киев месяцами просит у США ракеты большего радиуса действия ATACMS, но администрация Байдена до сих пор отказывается их предоставить, ссылаясь на ограниченные поставки и опасения эскалации с Россией.



Великобритания и Франция прислали Киеву аналогичные боеприпасы в начале этого года, отмечают журналисты.

Представители администрации Байдена неоднократно заявляли, что США не поощряют и не разрешают удары внутри России.

Поэтому увеличение диапазона вооружений, предоставленных США и союзниками, сопровождалось бы многими заверениями со стороны Киева, что он не будет использовать это оборудование для ударов по России.

«Если Украина расширит использование беспилотников — потому, что контрнаступление продолжается медленно — это все еще может заставить Запад волноваться относительно того, будет ли Украина продолжать проявлять такую сдержанность», — говорят аналитики.