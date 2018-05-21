У Трампа возникли сомнения относительно встречи с Ким Чен Ыном – NYT

Трамп беспокоится, что переговоры с Ким Чен Ыном превратятся в "политический конфуз"

Президент США Дональд Трамп выражает все больше сомнений относительно предстоящей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Трамп беспокоится, что переговоры с Ким Чен Ыном превратятся в "политический конфуз".

Отмечается, что глава Белого дома был одновременно удивлен и раздражен заявлением представителей КНДР о том, что Пхеньян никогда не обменяет свою способность разрабатывать ядерное оружие на экономическую помощь. Это заявление у Трампа восприняли как резкий поворот от примирительного тона последних недель.

Газета пишет, что в четверг и пятницу Трамп постоянно обращался к советникам с вопросами о том, насколько целесообразно в нынешних условиях проводить встречу с северокорейским лидером.

Также известно, что он звонил южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину и спрашивал, почему последние заявления Пхеньяна противоречат прежним.

В то же время советники Трампа озабочены тем, что он слишком заинтересован проведением встречи с лидером КНДР, а сам Ким Чен Ын может воспользоваться этой ситуацией и выступить с заверениями, которые со временем могут быть нарушены.

В то же время, как отмечает издание, очевидных свидетельств того, что Трамп намерен отказаться от переговоров нет.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в Сингапуре.