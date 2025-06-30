«Оруэлловщина». Спецпосланник Трампа Келлог отреагировал на слова Пескова о том, что это Украина и США затягивают переговоры

Специальный посланник президента США Кит Келлог отреагировал на последние высказывания пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Спикер кремлевского режима утверждал, что динамика переговоров по Украине во многом зависит от позиции Киева, а также эффективности посредничества США.

«Позиция России хорошо известна. Кроме того, существует реальное положение дел на местах, от которого нельзя отрываться и который нужно учитывать. Все эти составляющие образуют общую картину. Она сложная, непростая», — сказал Дмитрий Песков.

По словам Келлога, такие заявления пресс-секретаря Кремля являются «орвеловскими».

«Российские утверждения о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, не имеют оснований. Президент Дональд Трамп последовательно и категорически выступает за достижение прогресса для завершения войны», — написал спецпосланник в соцсети X в понедельник, 30 июня.

Реклама

Он также подчеркнул, что США призывают к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для быстрого урегулирования войны.

«Россия не может и дальше затягивать время, бомбя гражданские объекты в Украине», — добавил Келлог.

Кроме того, Песков не смог сказать, когда состоится третий раунд переговоров с Украиной, но заявил, что сроки станут понятны в ближайшее время.

27 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к проведению третьего раунда переговоров с Украиной.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и в дальнейшем будет прилагать усилия для дипломатического завершения войны России против Украины и будет работать над продолжением Стамбульского процесса.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп сказал своему турецкому коллеге, что посетит потенциальные мирные переговоры между Украиной и Россией в Турции, если Путин также согласится принять участие.

Читайте также: В России придумали новое требование к Украине для прекращения войны

Последние переговоры между РФ и Украиной состоялись 2 июня, где стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что во время переговоров Россия предложила Украине прекращение огня на «два-три дня», чтобы забрать тела погибших. Президент Зеленский после этого назвал россиян идиотами, объяснив, что это и так происходит на поле боя между военными, а прекращение огня нужно для того, чтобы убитых не было. Украина предлагает России безусловное прекращение огня на 30 дней, агрессор отказывается.

Также Зеленский заявлял, что министр обороны Рустем Умеров контактирует с главой российской делегации Владимиром Мединским. По его словам, после завершения обменов стороны планируют обсудить дальнейшие шаги.

20 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Россия не намерена заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, поскольку обладает «стратегическим преимуществом» в войне.