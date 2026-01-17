«Это несправедливо». В команде Трампа заявили, что Дания «не способна» защитить Гренландию

Заместитель руководительницы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что контроль Дании над Гренландией является «несправедливым» из-за ее «неспособности» обеспечить оборону острова.

Об этом он сказал в пятницу, 16 января, в интервью Fox News.

Миллер заявил, что Дания, по его мнению, не выполнила базовых требований для контроля над территорией.

«Они не могут контролировать территорию Гренландии. Согласно всем правовым нормам, существовавшим в течение 500 лет для того, чтобы контролировать территорию, нужно быть способным защищать ее, улучшать ее, заселять ее, и Дания провалила все эти требования», — считает он.

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Миллер также добавил, что в Вашингтоне считают «несправедливым», что США платят за оборону Гренландии, хотя она формально принадлежит Дании.

По его словам, такая ситуация является «невыгодной» и «нечестной».

«Это несправедливая сделка. Это нечестная сделка. И самое главное, это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам, которые уже на протяжении многих поколений субсидируют всю оборону Европы», — заявил Миллер.

Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что Гренландия имеет стратегическое значение для национальных интересов Соединенных Штатов.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно аннексии Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они стали звучать чаще в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и будут вести себя соответственно".

Инфографика: NV

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

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13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

16 января сообщалось, что руководство США планирует проводить переговоры с Данией и правительством Гренландии каждые две-три недели, создав рабочую группу для продолжения технических обсуждений. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, первая встреча в Вашингтоне 14 января была «хорошей» и «продуктивной».

