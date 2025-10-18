В Белом доме заявили, что у Трампа «иссякает терпение» в отношении войны РФ против Украины

США устают от войны РФ против Украины, говорят у Трампа (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп продолжает активно работать над достижением мира, но терпение американцев в отношении войны России против Украины «исчерпывается».

Об этом в пятницу, 17 октября, в эфире телеканала Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она напомнила, что 17 октября Трамп принимал в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, а перед тем имел длительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Президент США сказал обеим сторонам этой войны, что она длится уже слишком долго. Слишком много невинных людей было убито. И Соединенные Штаты Америки становятся очень уставшими от этой войны», — сказала Левитт.

По ее словам, Россия и Украина должны признать «реалии на местах» и «достичь мирного соглашения».

«Потому что терпение президента Трампа, а также американского народа к этой войне исчерпывается», — подчеркнула пресс-секретарь.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

По данным Axios, встреча была напряженной, а Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk, подчеркнув, что его приоритетом является дипломатия.

До этого, 16 октября, Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним в Будапеште. По словам Трампа, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.