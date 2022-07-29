У США недостаточно разведданных об ударе по пленным в Еленовке — Кирби 29 июля, 20:43 Обстрел Еленовки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Соединенные Штаты Америки на данный момент не имеют достаточно разведывательных данных об ударе по тюрьме в Еленовке, где находились пленные бойцы полка Азов.

Об этом сообщил журналист Голоса Америки Миша Комадовский, который цитирует координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

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«У нас просто недостаточно информации, чтобы разумно комментировать эти очень ранние сообщения», — отметил Кирби.

Ранее украинская разведка сообщила, что взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских защитников из полка Азов, были осуществлены руками наемников из состава ЧВК Вагнера (Лига).

В ведомстве подчеркнули, что команду взорвать азовцев дал номинальный владелец указанного ЧВК — Евгений Пригожин.

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) после массового убийства россиянами украинских пленных в Еленовке. По данным следствия, в результате российской провокации погибли около 40 человек, 130 — были ранены.

В патронатной службе Азова сообщили, что устанавливают имена погибших и пострадавших в Еленовке, на место выехал Международный комитет Красного Креста.

Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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