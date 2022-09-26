У США есть четкий план действий, если Россия применит ядерное оружие — Блинкен 26 сентября, 06:08 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado/Pool)

США имеют четкий план действий в случае применения Россией ядерного оружия. Также Штаты частным образом сообщили Кремлю о последствиях «на очень высоком уровне».

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкена в интервью CBSNews.



«Мы очень четко говорили с россиянами публично и частно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии», — сказал он.

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По словам главы Госдепа, «у Путина есть четкий выход из войны, которую он начал, — это положить ей конец. Если Россия прекратит воевать — закончится война, если прекратит Украина — закончится Украина».

Блинкен отказался поделиться подробностями о том, как Вашингтон среагирует на применение ядерного оружия. Однако подчеркнул, что у администрации США есть план.

Таким образом Блинкен подвердил слова советника американского президента Джейка Салливана о том, что в случае применения Россией против Украины ядерного оружия ответ США и союзников будет решительным. Вашингтон предупредил Москву о «катастрофических последствиях».

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