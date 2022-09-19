«Обсуждения ведутся». Посол США рассказала о плане на случай применения РФ ядерного оружия в Украине 19 сентября, 11:28 Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:Embassy of Ukraine in the USA)

В администрации США и в диалоге с партнерами обсуждается план реагирования на радикальные действия со стороны РФ, таких как применение ядерного оружия в Украине.



Об этом в интервью Европейской правде рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк.

На вопрос, допускают ли США сценарий, что Россия нанесет ядерный удар тактическими боеголовками или использует в качестве оружия оккупированную Запорожскую АЭС, посол отметила, что президент Джо Байден четко подчеркнул, что разговоры об использовании ядерного оружия абсолютно безответственны.

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«Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы совершить ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил», — сказала американский дипломат.

По ее словам, США соглашаются с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС опасна, и Вашингтон поддерживает интерес Украины к созданию демилитаризованной зоны и возвращению станции под ее полный контроль.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что, несмотря на все угрозы кремлевского режима, ядерный удар по Украине российские войска наносить не планируют.



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