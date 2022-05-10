У Пентагона есть еще $250 млн нереализованного пакета помощи Украине
Спикер Пентагона Джон Кирби (Фото:Department of Defense)
Министерство обороны США готово еще несколько недель снабжать Украину предыдущим пакетом. Сейчас есть еще нереализованный транш на $150 млн, утвержденный на прошлой неделе, а также еще $100 млн остатка.
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Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передает Укринформ.
"Мы считаем, что с тем, что у нас осталось, мы сможем работать большую часть месяца, и это поможет нам с будущими пакетами и будущими материалами", - отметил Кирби.
Он также сообщил, что Пентагон продолжает постоянно поддерживать контакт с Министерством обороны Украины.
Накануне Министерство обороны США сообщило о предоставлении Украине нового пакета безопасности на сумму до 150 миллионов долларов. Среди помощи есть артиллерийские снаряды и противоартиллерийские системы.
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