«Говорили об этом с Трампом». Украина хотела, чтобы США продали пакет вооружения для сдерживания РФ, но это не было сделано — Зеленский

16 июля, 13:54
Владимир Зеленский заявил, что США отказались продать Украине мощный пакет сдерживания, который был до президентства Дональда Трампа (Фото: REUTERS/Lisa Leutner)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела, чтобы США продали пакет вооружения для сдерживания РФ, но это не было сделано.

Об этом он сказал в интервью NewsMax.

«Я помню, что у нас был мощный пакет сдерживания до того, как президент Трамп стал президентом. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не было сделано. Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах», — отметил Зеленский.

Он также заявил, что «демонстрация силы может заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров», при этом Украине не обязательно ее использовать.

В Кремле заявили, что хотят, чтобы США давили на Украину для продолжения переговоров с РФ

«Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставляет Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется использовать эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже весомый аргумент для прекращения войны», — подчеркнул он.

Президент также добавил, что Трамп, США и Европа знают, что Украина хочет мира и прекращения войны, но страна-агрессор «понимает только силу».

«Итак, только сильные санкции и только сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы», — заверил Зеленский.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в том числе средства ПВО и ракеты. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

