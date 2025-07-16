Владимир Зеленский заявил, что США отказались продать Украине мощный пакет сдерживания, который был до президентства Дональда Трампа (Фото: REUTERS/Lisa Leutner)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела, чтобы США продали пакет вооружения для сдерживания РФ, но это не было сделано.

Об этом он сказал в интервью NewsMax.

«Я помню, что у нас был мощный пакет сдерживания до того, как президент Трамп стал президентом. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не было сделано. Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах», — отметил Зеленский.

Он также заявил, что «демонстрация силы может заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров», при этом Украине не обязательно ее использовать.

«Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставляет Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется использовать эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже весомый аргумент для прекращения войны», — подчеркнул он.

Президент также добавил, что Трамп, США и Европа знают, что Украина хочет мира и прекращения войны, но страна-агрессор «понимает только силу».

«Итак, только сильные санкции и только сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы», — заверил Зеленский.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в том числе средства ПВО и ракеты. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.