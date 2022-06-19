У военных РФ значительные проблемы с моральным духом. Отказываются от приказов целыми подразделениями — британская разведка

19 июня, 11:30
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Российские оккупанты имеют значительные проблемы с моральным духом, заявили в британской разведке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты имеют значительные проблемы с моральным духом, заявили в британской разведке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В течение последних недели у российских военных возникли значительные проблемы с моральным духом. Есть случаи, когда оккупанты целыми подразделениями отказываются от выполнения приказов.

Об этом говорится в новой сводке разведки Великобритании за воскресенье, 19 июня.

Там предположили, что российские власти могут юридически оказывать давление на несогласных военных, но репрессиям мешает официальный статус вторжения, который в РФ называют «специальной военной операцией», а не войной.

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Среди причин низкого морального духа оккупантов в разведке называют плохое руководство, ограниченные возможности для ротации подразделений, очень большие потери, боевой стресс, плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой.

«Многие из российского персонала всех рангов также, вероятно, остаются неуверенными в целях войны. Проблемы с моральным духом в вооруженных силах России, по всей вероятности, настолько значительны, что ограничивают способность РФ достигать оперативных целей», — заявили в Минобороны Британии.

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Там предполагают, что в рядах украинских сил были случаи дезертирства в последние недели, но особенно нестабильным остается именно моральный дух россиян.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1538401448404434944?s=20&t=6EEvo7P5CBnskbJRveKisw

15 июня глава Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли, комментируя ситуацию на Донбассе, заявил. что Россия столкнулась со многими проблемами, в том числе логистикой, проблемой с моральным духом, руководством и т. д. По его словам, захват армией страны-агрессора Донбасса не является «неизбежным», хотя оккупанты и имеют значительное преимущество в количестве артиллерии и дальности стрельбы.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Российские военные Российская армия Дезертирство Война России против Украины

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