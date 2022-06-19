У военных РФ значительные проблемы с моральным духом. Отказываются от приказов целыми подразделениями — британская разведка 19 июня, 11:30 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты имеют значительные проблемы с моральным духом, заявили в британской разведке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В течение последних недели у российских военных возникли значительные проблемы с моральным духом. Есть случаи, когда оккупанты целыми подразделениями отказываются от выполнения приказов.



Об этом говорится в новой сводке разведки Великобритании за воскресенье, 19 июня.

Там предположили, что российские власти могут юридически оказывать давление на несогласных военных, но репрессиям мешает официальный статус вторжения, который в РФ называют «специальной военной операцией», а не войной.

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Среди причин низкого морального духа оккупантов в разведке называют плохое руководство, ограниченные возможности для ротации подразделений, очень большие потери, боевой стресс, плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой.

«Многие из российского персонала всех рангов также, вероятно, остаются неуверенными в целях войны. Проблемы с моральным духом в вооруженных силах России, по всей вероятности, настолько значительны, что ограничивают способность РФ достигать оперативных целей», — заявили в Минобороны Британии.

Там предполагают, что в рядах украинских сил были случаи дезертирства в последние недели, но особенно нестабильным остается именно моральный дух россиян.

15 июня глава Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли, комментируя ситуацию на Донбассе, заявил. что Россия столкнулась со многими проблемами, в том числе логистикой, проблемой с моральным духом, руководством и т. д. По его словам, захват армией страны-агрессора Донбасса не является «неизбежным», хотя оккупанты и имеют значительное преимущество в количестве артиллерии и дальности стрельбы.

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