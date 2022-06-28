У российских военных в Украине сохраняются проблемы с моральным духом — Пентагон 28 июня, 10:17 Пентагон рассказал о проблемах с моральным духом среди российских военных (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По данным Пентагона, есть доказательства того, что среди российских военнослужащих в Украине сохраняются проблемы с моральным духом.

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель американского оборонного ведомства, Россия также использовала свои резервы за последний месяц.

«Тот факт, что Россия говорит о резервах, свидетельствует о влиянии украинцев на российскую армию. На бумаге Россия, безусловно, имеет преимущество в системах вооружения и общей численности войск, которые она может выставить на поле боя», — отметил сотрудник Пентагона.

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По его словам, прогресс на поле боя, который демонстрируют ВСУ с меньшими силами, свидетельствует об их мастерстве и решимости.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские оккупационные силы в Украине все больше истощаются.

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