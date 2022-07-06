Оценка западной разведки. У россиян есть успехи на фронте, но остаются серьезные проблемы с боеприпасами и моральным духом — Guardian

6 июля, 21:16
Западные чиновники оценили боевой дух украинцев как «выдающийся» (Фото:Aris Messinis/AFP/Facebook)

Западные чиновники оценили боевой дух украинцев как «выдающийся» (Фото:Aris Messinis/AFP/Facebook)

У войск РФ «серьезные проблемы» с запасами боеприпасов и моральным духом, хоть им и удалось захватить Лисичанск в Луганской области. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на неназванных западных чиновников.

По словам чиновников, российские войска добились «реального прогресса» на востоке страны, захватив Лисичанск, а силы страны-агрессора на юге продемонстрировали признаки «лучшего сотрудничества».

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Западные чиновники отметили, что Украине сложно сохранять устойчивость российским атакам, но оценили боевой дух украинцев как «выдающийся». По словам чиновников, системы дальнобойного оружия Украины начинают иметь «существенное значение» на фронте.

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При этом, по словам одного из чиновников, нет уверенности в том, что «Россия в этом году выйдет на границы Донецкой области».

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Луганск Российская агрессия Лисичанск Войска РФ

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