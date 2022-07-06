Оценка западной разведки. У россиян есть успехи на фронте, но остаются серьезные проблемы с боеприпасами и моральным духом — Guardian 6 июля, 21:16 Западные чиновники оценили боевой дух украинцев как «выдающийся» (Фото:Aris Messinis/AFP/Facebook)

У войск РФ «серьезные проблемы» с запасами боеприпасов и моральным духом, хоть им и удалось захватить Лисичанск в Луганской области. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на неназванных западных чиновников.

По словам чиновников, российские войска добились «реального прогресса» на востоке страны, захватив Лисичанск, а силы страны-агрессора на юге продемонстрировали признаки «лучшего сотрудничества».

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Западные чиновники отметили, что Украине сложно сохранять устойчивость российским атакам, но оценили боевой дух украинцев как «выдающийся». По словам чиновников, системы дальнобойного оружия Украины начинают иметь «существенное значение» на фронте.

При этом, по словам одного из чиновников, нет уверенности в том, что «Россия в этом году выйдет на границы Донецкой области».

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

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