У россиян есть несколько стратегий по отводу войск из Херсонской области — Маляр 10 ноября, 20:50 Любые заявления и даже действия РФ стоит рассматривать как элемент тактики и стратегии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У России есть несколько стратегий отвода оккупационных войск из Херсонской области. Они ориентируются на ситуацию и затем принимают решения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

«Россияне демонстрируют несколько вещей: их намерения отводить войска и усиливать свое присутствие на временно оккупированных территориях. У них есть несколько сценариев, они в последний момент решают, что делать, ориентируются на динамическую ситуацию и решают», — сказала Маляр.

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Она отметила, что любые заявления и даже действия РФ стоит рассматривать как элемент тактики и стратегии.

«Делать преждевременные выводы не нужно, нужно посмотреть по динамике развития событий и к чему это может привести», — сказала Маляр.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на Херсонском направлении ВСУ за сутки взяли под контроль 12 населенных пунктов.