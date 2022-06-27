«Понятия не имеют, за что воюют». У России возникает все больше проблем на фронте — глава Еврокомиссии 27 июня, 23:32 Российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В ЕС утверждают, что Россия начала замедляться в попытках захвата территорий Украины и у нее возникают новые проблемы.

Об этом заявила заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает CNN.

«Военные эксперты говорят нам, что продвижение России намного медленнее, чем ожидалось. Так что у России все больше и больше проблем», — заявила она.

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При этом чиновница добавила, что у россиян нет стимула продолжать войну.

«Я бы вообще не ставила на Россию. Наоборот… украинцы знают за что воюют. Они мотивированы. А россияне понятия не имеют, за что воюют, потому что даже не видят смысла в этой войне», — подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин никогда не ожидал настолько мощной поддержки Украины от стран Запада. Союзники Украины продолжают оставаться едиными в своей позиции по войне.

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