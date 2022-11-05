В России возникли сложности с производством оружия — Байден

5 ноября, 19:08
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Байден заявил, что у россиян сложности с производством оружия для своей армии (Фото:REUTERS / Erin Scott)

Байден заявил, что у россиян сложности с производством оружия для своей армии (Фото:REUTERS / Erin Scott)

У России возникли трудности с обеспечением собственной армии оружием и созданием новых вооружений.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая 4 ноября, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

«Одна из причин, почему у России сложности — и я не буду подробно об этом говорить, потому что это займет слишком много времени — в обеспечении своей армии. У них возникли сложности с производством [оружия]», — заявил Байден.

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Президент США, кроме того, отметил важность производства микрочипов для нацбезопасности и обороны и отметил успехи своей администрации в создании производства микрочипов в США.

«У нас были проблемы с поставками ракет Javelin Украине, потому что не было чипов», — добавил Байден.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   США Россия Оружие Российская агрессия Джо Байден Министерство обороны РФ Российское оружие Минобороны РФ Оборонная промышленность Война России против Украины

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