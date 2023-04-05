CNN: На Западе считают, что у РФ проблемы с формированием «военной силы», как призовут еще 400 тысяч россиян — непонятно 5 апреля, 16:31 Мобилизированные в российскую армию ждут отправки на платформе вокзала в оккупированном Севастополе, ноябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Западные чиновники считают, что у России проблема с формированием подготовленной военной силы и не понятно, где Москва хочет взять еще 400 тысяч «добровольцев», сообщает CNN.



Во время брифинга в среду, 5 апреля, неназванные западные чиновники заявили телеканалу, что видели, как РФ увеличила продолжительность призыва и расширила возрастной диапазон. Однако говорят: пока не понятно, сможет ли население выдержать еще одну волну мобилизации и «действительно ли Кремль хочет проверить устойчивость» россиян к ней.

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«Россия признала, что ей нужно еще 400 тысяч военных, и это не только для конфликта в Украине, но и для новых формирований, которые разместят на новой границе с НАТО и Финляндией. Как они это делают, пока непонятно […] Тот факт, что они этого не сделали [не запустили открыто вторую мобилизацию], указывает на то, что у них есть опасения по этому поводу», — сказали чиновники.

Также, по их словам, РФ испытывает трудности с подготовкой военных кадров, напомнив, как россиян «бросали на фронт без какой-либо подготовки».

Ранее о том, что России вряд ли удастся мобилизовать 400 тысяч россиян, сообщала британская разведка. Там рассказали, что Москва выбрала якобы «добровольческую модель» для восполнения недостатка личного состава, чтобы минимизировать внутреннее несогласие.

В сентябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию». В ноябре 2022 года кремлевский режим заявлял о мобилизации 318 тысяч человек. Из них, по словам диктатора Путина, на конец 2022-го 150 тысяч были в резерве.

Некоторые российские СМИ сообщали, что российские власти с сентября 2022 года мобилизовали на войну против Украины более 520 тысяч россиян, несмотря на заявления о 300 тысячах. На территории страны-агрессора в последнее время также активизировали раздачу повесток.

