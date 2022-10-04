У РФ огромные проблемы с размещением, обучением и оснащением мобилизованных — британская разведка

4 октября, 09:24
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Британская разведка сообщила об огромных проблемах РФ с размещением и обучением мобилизованных (Фото:REUTERS/Stringer)

Британская разведка сообщила об огромных проблемах РФ с размещением и обучением мобилизованных (Фото:REUTERS/Stringer)

По данным британской разведки, Россия столкнулась со значительными проблемами, связанными с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных, а также призывников.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 30 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ об обычном осеннем призывном цикле, целью которого является подготовка 120 тысяч призывников.

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По закону эти призывники не могут быть отправлены за пределы России.

Разведка отмечает, что это отдельная категория от мобилизованных в рамках приказа о частичной мобилизации.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1577168391005167620

В ведомстве добавили, что призывной цикл в РФ начнется 1 ноября — на месяц позже обычного.

«Позднее начало цикла свидетельствует о растущем давлении на способность России подготовить и оснастить большое количество новых призывников» — говорится в сообщении.

Разведка подчеркивает, что проблемы РФ с размещением, обучением, оснащением и развертыванием мобилизованного и призывного персонала являются значительными. Недостатки российской административной и логистической систем будут и дальше подрывать эти усилия.

https://www.youtube.com/watch?v=C64UXNMH1Mg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Великобритания Мобилизация Война России против Украины

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