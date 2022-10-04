У РФ огромные проблемы с размещением, обучением и оснащением мобилизованных — британская разведка 4 октября, 09:24 Британская разведка сообщила об огромных проблемах РФ с размещением и обучением мобилизованных (Фото:REUTERS/Stringer)

По данным британской разведки, Россия столкнулась со значительными проблемами, связанными с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных, а также призывников.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 30 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ об обычном осеннем призывном цикле, целью которого является подготовка 120 тысяч призывников.

Видео дня

По закону эти призывники не могут быть отправлены за пределы России.

Разведка отмечает, что это отдельная категория от мобилизованных в рамках приказа о частичной мобилизации.

В ведомстве добавили, что призывной цикл в РФ начнется 1 ноября — на месяц позже обычного.

«Позднее начало цикла свидетельствует о растущем давлении на способность России подготовить и оснастить большое количество новых призывников» — говорится в сообщении.

Разведка подчеркивает, что проблемы РФ с размещением, обучением, оснащением и развертыванием мобилизованного и призывного персонала являются значительными. Недостатки российской административной и логистической систем будут и дальше подрывать эти усилия.