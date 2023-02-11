У России нет достаточных ресурсов для широкомасштабного наступления — разведка 11 февраля, 15:25 Россия не имеет ресурсов для широкомасштабного наступления (Фото:ГУР МО)

В украинской разведке заявляют, что у России нет достаточных ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.



«В то время, как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня», — заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post.

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Он добавил, что Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас она «пытается найти слабые места в нашей обороне».

«Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-нибудь тактического успеха на востоке Украины», — сказал Черняк.

Представитель ГУР также подчеркнул, что у России не хватает высокоточного оружия.

«Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока это им не удается», — подытожил представитель украинской военной разведки.