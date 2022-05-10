Санкции работают. В России начались проблемы с пополнением запасов высокоточных боеприпасов — Пентагон 10 мая, 09:22 Цей матеріал також доступний українською Из-за санкций Россия не может пополнять запасы высокоточных боеприпасов, сообщили в Пентагоне (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Пентагоне отметили, что западные санкции уже начали негативно влиять на возможности России пополнять свои силы, в частности, производить высокоточные боеприпасы.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Чиновник американского оборонного ведомства в ходе брифинга сообщил, что РФ уже использовала много высокоточного оружия.

Видео дня

«У них есть проблемы с запасами высокоточных боеприпасов, и у них есть проблемы с заменой электронных деталей. То есть, санкции, безусловно, начинают негативно влиять на возможности их промышленной базы и на их возможности пополнять запасы», — отметил он.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.