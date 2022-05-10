Санкции работают. В России начались проблемы с пополнением запасов высокоточных боеприпасов — Пентагон

10 мая, 09:22
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Из-за санкций Россия не может пополнять запасы высокоточных боеприпасов, сообщили в Пентагоне (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Из-за санкций Россия не может пополнять запасы высокоточных боеприпасов, сообщили в Пентагоне (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Пентагоне отметили, что западные санкции уже начали негативно влиять на возможности России пополнять свои силы, в частности, производить высокоточные боеприпасы.

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Чиновник американского оборонного ведомства в ходе брифинга сообщил, что РФ уже использовала много высокоточного оружия.

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«У них есть проблемы с запасами высокоточных боеприпасов, и у них есть проблемы с заменой электронных деталей. То есть, санкции, безусловно, начинают негативно влиять на возможности их промышленной базы и на их возможности пополнять запасы», — отметил он.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Санкции против России Пентагон Боеприпасы Война России против Украины

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