Военные ресурсы страны-агрессора РФ истощаются, Москва все больше зависит от своих союзников.

Об этом в понедельник, 28 июля, пишет Financial Times, подчеркивая, что Россия в ходе войны против Украины истощила свои в прошлом огромные запасы вооружений советских времен. Поток поставок с военных складов на фронт вернулся к уровню до 2022 года.

Реклама

В публикации также приводятся логистические данные, анализ которых провел Институт Киевской школы экономики (KSE). Эксперты пришли к выводу, что поставки из основных российских хранилищ могут сократиться с пикового значения в 242 000 тонн в 2022 году до 119 000 тонн в 2025 году.

Однако в 2024 году около 52% поставок в российские арсеналы, маркированных как «взрывчатые вещества», были отправлены из Находки, портового района на Японском море, используемого Северной Кореей. Поставки из этого региона выросли с нуля до войны против Украины до 250 000 тонн к 2024 году, приводит FT данные KSE.

По словам аналитика KSE Павла Шкуренко, зависимость от КНДР «разительно контрастирует» с образом самодостаточности, который пытается создать Москва. Анализ, проведенный Институтом, также подтверждает оценку главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, который в этом месяце заявил, что 40% боеприпасов РФ поставляется из КНДР, пишет FT. В свою очередь Южнокорейская разведка сообщала, что Северная Корея отправила в РФ 28 000 контейнеров. Как известно, Пхеньян передал Москве баллистические ракеты, гаубицы и военнослужащих.

Анализ KSE также выявил около 13 000 тонн взрывчатых веществ, которые, вероятно, были получены Россией из Ирана, пишет FT. Кроме того, данные свидетельствуют о том, что важнейшим поставщиком для российской оборонной промышленности является Китай, хотя Пекин воздержался от оказания военной помощи Москве. С 2021 года поставки из приграничных регионов на востоке РФ в места расположения крупных военных и оборонных производств почти удвоились и превысили 3 млн тонн.

«Даже если они заявляют, что не поставляют летальное оружие, Китай снабжает Россию оборудованием и компонентами, необходимыми для поддержания военной машины», — приводит FT мнение аналитика KSE Лукаса Райзингера.

26 июля агентство Reuters сообщило, что Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе 2025 года, а за усиление российской армии, КНДР получит от Москвы технологии для запуска спутников и наведения ракет.

Ранее, 13 июля, северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о готовности его страны безоговорочно поддерживать все действия российского руководства, направленные на «решение украинского конфликта».