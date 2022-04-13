«Только сумасшедшие, как Стивен Сигал». Какие политики остаются дружественными с Россией и с «непредсказуемым вождем» Путиным — Ходорковский 13 апреля, 21:17 Цей матеріал також доступний українською Антироссийская демонстрация у посольства РФ в Варшаве, Польша, 13 апреля 2022 года. (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Северная Корея, Эритрея, Сирия, Беларусь, поддержавшие Россию на Генеральной ассамблее ООН, или Венгрия с премьер-министром Виктором Орбаном, или Китай с их лидером Си Цзиньпином, которые не являются друзьями диктатора Владимира Путина и РФ.

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Об этом рассказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью Радио НВ:

«Не думаю, что кто-нибудь из них является другом. Потому что Си Цзиньпин — друг китайского народа, но отнюдь не Путина. Я думаю, что [среди] друзей у непредсказуемого вождя [могут быть] только какие-нибудь сумасшедшие, типа Стивена Сигала. Никто из серьезных людей, заботящихся о благосостоянии своей страны, в друзьях у непредсказуемого лидера быть не захочет».

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В то же время Ходорковский отметил, что существуют «практические вещи», из-за которых ряд европейских стран не могут одномоментно разорвать отношения с Российской Федерацией.

«Та же Германия не может себе позволить за один день отключиться от российского газа. От нефти, вероятно, может, а от газа — вряд ли. Тоже самое касается и части других стран, особенно Восточной и Центральной Европы. Тем не менее эта задача поставлена, она будет решена в течение ближайших пары лет, если соответствующий уровень общественного давления будет сохраняться», — считает политик.

А попытки переориентировать продажу газа и нефти на восток, в сторону Китая, не будут выгодны, уверен Ходорковский:

«Во-первых, транспортировка стоит колоссальных денег. Во-вторых, строительство дополнительных труб — это [длительное] время и тоже колоссальные суммы денежных средств. В третьих, Китай, оставаясь единственным покупателем, не предложит хорошей цены. То есть удар по экономике России и по личному карману Путина (мы должны понимать, что доходы от нефти и газа в большинстве случаев поступают в личные карманы Путина) будет достаточно серьезным».

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