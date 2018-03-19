У России был мотив совершить покушение на Скрипаля - премьер Британии

Тереза Мэй: У России есть возможности и мотив для покушения на Сергея Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у России был мотив и намерения совершить покушение на бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

"У России есть возможности, и, как я полагаю, мотив и намерение. И это часть той модели поведения из России, которую мы наблюдаем по всей Европе", - сказала она 19 марта во время визита в Бирмингем, передает Sky News.

Мэй также поблагодарила международных партнеров за поддержку позиции Лондона в деле отравления Скрипаля.

"Это произошло в Соединенном Королевстве, это могло произойти в другой стране, и наши международные союзники были сильны в поддержке нас и признании того, что ответственность лежит на российском государстве", - добавила британский премьер.

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Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в рамках проекта Новичок. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Москва отрицает любые обвинения со стороны Британии.